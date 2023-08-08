В Волгоградскую область 9 августа на смену жаре придут дожди и шквалистый ветер

Невыносимая жара может смениться резким перепадом погоды
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Удушающая жара резко сменится временным погодным ненастьем и 9 августа на Волгоградскую область обрушится шквалистый ветер вместе дождем. Такие прогнозы делают синоптики регионального ЦГМС.
Уже в среду, 9 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления - ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+26 градусов, днем потеплеет до +34...+39.
В четверг, 10 августа, также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер не сменит своего направления, ночью 6-11 м/с, - 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +20 градусов, днем земля прогреется до +37.