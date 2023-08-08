Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 6:53

В Волгоградскую область 9 августа на смену жаре придут дожди и шквалистый ветер

Синоптики обещают небольшую прохладу в отдельных районах региона 9 и 10 августа
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Невыносимая жара может смениться резким перепадом погоды

Невыносимая жара может смениться резким перепадом погоды

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Удушающая жара резко сменится временным погодным ненастьем и 9 августа на Волгоградскую область обрушится шквалистый ветер вместе дождем. Такие прогнозы делают синоптики регионального ЦГМС.

Уже в среду, 9 августа, в регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления - ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+26 градусов, днем потеплеет до +34...+39.

В четверг, 10 августа, также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер не сменит своего направления, ночью 6-11 м/с, - 8-13 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +20 градусов, днем земля прогреется до +37.