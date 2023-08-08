Роспотребнадзор нашел паразитов на пляжах Волгоградской области

Не все волгоградские пляжи безопасны для отдыхающих Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоградцы пытаются спастись от пекла на пляжах, но не все места отдыха у воды безопасны. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проводит еженедельные мониторинги качества воды и песка в местах массового купания жителей. Не все пробы соответствуют нормам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, 18,5% отобранных проб воды водоемов не соответствуют гигиеническим нормам по основным микробиологическим показателям, в 1,6% проб завышены санитарно-химическим характеристикам. Возбудителей патогенных кишечных инфекций в воде не нашли. Еще 1,3% проб песка оказались опасны по паразитологическим показателям. Роспотребнадзор не уточняет пляжи, на которых выявляются некачественные вода и песок.

Напомним, в разгар последнего летнего месяца в Волгограде работают 3 пляжа, но заходить в воду можно на одном – на Сарептском полуострове в Красноармейском. А на зонах отдыха у воды на Тулака и на Нижнем Тракторном разрешено только загорать.

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