В Волгограде 7 районов временно останутся без света 8 августа

Во вторник в Волгограде без света частично останутся 7 районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Почти все районы Волгограда ждут отключения электричества во вторник. Продолжается плановый ремонт электрооборудования, не приостанавливается он и в жару. Так что некоторым волгоградцам приходится сидеть с выключенными холодильниками и неработающими кондиционерами. 8 августа в Волгограде света не будет в семи районах – в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Батова, 6, 10. В Краснооктябрьском районе без света с 8.00 до 17.00 останутся жители следующих адресов: ул. Долинная, 17-71, 32-68, 33а, ул. Магаданская, 1-17, 2-18, ул. Тираспольская, 1-53, 30-37, 49а, ул. Хользунова, 107, 111, 117, 126-168, 126/1-142/1, 131б, ул. Коммунаров, 37, ул. Сормовская, 39, 42-50, ул. Старобельская, 29-37, 30-40, ул. Магаданская, 37-51, 38-60, ул. Шепетовская, 35, 39, ул. Хибинская, 2, пер. Хибинский, 1а, 2-16, 3-11, ул. Камчатская, 1, 2, ул. Земнухова, 2, ул. Шевцовой, 1, 2, ул. Павелецкая, 1, 2, ул. Тюленина, 1, 2.

В Дзержинском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 на ул. Сосновской, 1-37, 2-36, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 2-16, 3а, 3-17, 16а, ул. Новосельской, 17-33, 22, 30а, ул. Новорядской, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, ул. Хуторской, 6, 8, ул. Полины Осипенко, 52-84, 58а, 69, 81, ул. Узбекской, 17-35, 28-96, 39-91, ул. Новосельской, 23-65, 58-62, ул. Аннинской, 7-27, 8-34, ул. Продольной, 84-92, 91-99. В Центральном районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на пр. Ленина, 37, 39, ул. Пражской, 10, 12.

В Ворошиловском районе с коммунальными неудобствами с 9.00 до 17.00 столкнуться жители адресов: ул. Ейская, 17-27, 19а, 28-36, 29а, 32д, ул. Нефтегорская, 1-40, 5а, 11а, 18а, 20а, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, ул. Палладина, 1-13, 1а, 5а, ул. Темрюкская, 1, ул. Морфлотская, 46. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 света не будет на ул. Колосовой, 6, 8, в Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 – на пр. Героев Сталинграда, 4-10, 16, 18, 20, ул. Удмуртской, 36, 38.