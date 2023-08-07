В Волгограде пройдут международные соревнования по вейксерфингу

Участниками станут призеры и победители соревнований российского и мирового уровня Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 11-13 августа пройдут ежегодные соревнования международной ассоциации вейксерфинга CWSA. Участниками мероприятия станут более 100 спортсменов со всей страны, а также из Беларуси, Казахстана Китая и Японии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

В этом году соревнования в Волгограде посетит президент ассоциации CWSA Джон Шилдс. Главным судьей выступит победитель чемпионата мира 2020 года Кристина Колесникова.

Эти соревнования являются главным отборочным этапом чемпионата мира по вейксерфингу. Его финал пройдет в октябре 2023 года в Сеуле. Призовой фонд соревнований составляет 700 000 рублей.