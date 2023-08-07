Волгоград накроет слабая магнитная буря 8 августа

Волгоградцы могут испытывать головные боли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 августа, вместе с невыносимой жарой Волгоград накроет магнитная буря. Плохо чувствовать себя в этот день будут метеозависимые, причем даже не выходя из дома. Об этом сообщает сайт Gismeteo.

К слову, волны магнитных бурь будут несильными - к 12.30 геомагнитная активность будет оцениваться в 3 балла, а уже ближе к вечеру этот показатель усилится до 5 баллов из 9-ти возможных.

Особо чувствительные люди в этот день могут ощущать общее недомогание, слабость, головные боли и быть сонными. Врачи в этот период рекомендуют побольше отдыхать в прохладном месте.