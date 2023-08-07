В России определили лидеров среди банков, финансирующих деятельность индивидуальных предпринимателей

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Эксперты сервиса «Brobank.ru» проанализировали активность финансирования бизнеса кредитными организациями и определили крупнейшие банки по сумме кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям в первом полугодии 2023 года.

Шестое место в рейтинге банков с крупнейшим портфелем кредитов ИП занял банк «Центр-инвест». Также банк вошел в список финансовых организаций с максимальным приростом суммы кредитов ИП в июне 2023 года.

При формировании рейтинга учитывались кредиты с разным сроком действия договора, овердрафты, приобретенные права требования по ранее выданным займам предпринимателям и прочие средства, предоставленные индивидуальному бизнесу. Аналитики рейтинга также отметили, что частные предприниматели в вопросах кредитования отдают предпочтение региональным банкам.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших региональных банков России. Одновременно с этим «Центр-инвест» занимает устойчивые позиции среди российских банков по кредитованию малого и среднего бизнеса, модернизации предприятий, поддержке начинающих предпринимателей, молодежных и женских бизнес-проектов.

Индивидуальный подход, прозрачные условия кредитования и эффективные устойчивые практики управления рисками позволяют банку сохранять высокое качество кредитного портфеля и поддерживать низкий уровень просроченной задолженности клиентов. Этот показатель в банке почти в 2 раза ниже, чем в среднем в стране.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.