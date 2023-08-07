В Волгограде антимонопольщики признали неприличной рекламу косметики блогера

Рекламу крема Ольги Нечаевой посчитали неприличной ФОТО: пресс-служба УФАС по Волгоградской области

Волгоградским антимонопольщикам вновь не понравился рекламный слоган косметики блогера-миллионника Ольги Нечаевой. Призыв «Вылюби свою кожу» специалисты посчитали непристойным. Об этом сообщили в УФАС по Волгоградской области.

Стоит отметить, что по закону в рекламе запрещается использование непристойных выражений. Под ними подразумеваются также намеки на такие слова, использование производных от бранных слов и «запикивание» отдельных букв.

При этом, рекламодатель, которого ранее УФАС уже предупреждал о том, что такое запрещено использовать в слогане, вдруг заявил, что слово «вылюби» – производное от глагола «любить». А приставка вы- подчеркивает проявление любви и заботы.

УФАС прислушалось к экспертному совету и приняло к сведению анализ примеров употребления слова. В результате этого рекламодателю выдали предписание о прекращении нарушения.