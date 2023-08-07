3 человека пострадали в массовой аварии на трассе в Волго-Ахтубинской пойме

Трех пострадавших доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 6 августа в Волгоградской области произошла массовая авария, в которой травмы получили 3 человека. На трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск - Волгоград» в ДТП угодили 4 автомобиля.

Авария произошла вечером в воскресенье. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 22.10 на 7 километре магистрали 44-летний водитель Mazda3 не выдержал боковой интервал и столкнулся с ехавшим во встречном направлении кроссовером Volvo XC40 под управлением 30-летнего мужчины. От удара Volvo отбросило на фуру Scania, которую вел 48-летний мужчина. Кроме того, у Mazda и Volvo отлетели колеса на кроссовер Lexus RX 350, за рулем которого был 48-летний мужчина.

В аварии пострадали 37-летний пассажир и водитель Mazda и мужчина, управлявший Volvo. Их доставили в больницу.