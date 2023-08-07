В Волгограде осудили 54-летнего челябинца за убийство 13-летней давности

Мужчина хладнокровно зарезал своего приятеля ножом

В Волгограде приговорили к 11 годам лишения свободы 54-летнего мужчину, который совершил убийство 13 лет назад. Так долго его не могли разыскать лишь потому, что он сменил паспорт и под другим именем жил в Челябинской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, преступление произошло 7 декабря 2009 года. Фигурант дела со своим 37-летним знакомым выпивали в кафе на улице Пельше. Приятная беседа внезапно перетекла в конфликт и приятель убийцы ушел из питейного заведения. Но его оппонент не успокоился и направился догонять его.

Догнав друга около павильона на улице Ополченская, мужчина достал нож и нанес несколько ударов приятелю в грудь и живот. Пострадавший скончался в больнице на следующий день от ножевых ранений. А убийца скрылся от следствия.

Дело получило свое развитие только в январе 2023 года. Благодаря базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Подозреваемого задержали, портретная экспертиза установила, что он и есть тот самый убийца.

Как выяснилось позже, после совершения преступления мужчина бросил в Волгограде беременную жену и под вымышленным именем поселился в одном из поселков Троицкого района Челябинской области.