С развитием мелиорации волгоградские животноводы перейдут на свои корма

Систему орошения строят в шесть этапов, два уже готовы. Фото: АВО

Реализация инвестпроектов в АПК, развитие в регионе мелиорации, в том числе по программам господдержки, стали главными вопросами во время рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова в Калачевский район, сообщили в администрации Волгоградской области. План создания крупнейшего в регионе молочного комплекса там реализует СП «Донское». На орошаемых полях выращивают корма для скота.

- Это проект мирового уровня. С одной стороны мы увеличиваем поголовье, а с другой – увеличиваем кормовую базу. И это правильный подход, - отметил Андрей Бочаров.

На сегодня в хозяйстве 8,9 тысячи голов крупного рогатого скота, со временем будет 11 тысяч. Планируется, что коровы будут давать до 39 тысяч тонн молока в год. Способствует этому собственная кормовая база. Сначала здесь ввели в оборот 1,36 тысячи гектаров орошаемых земель. Теперь в шесть этапов с господдержкой строят мелиоративный участок на 3 тысячи гектаров. Орошение помогает собирать урожай кукурузы в 10 раз выше, чем на неполивных полях. В перспективе хозяйство полностью перейдет на собственные корма.