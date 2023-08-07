На полях Волгоградской области собрали 5 млн тонн зерна

Фото: администрация Волгоградской области

Во время уборочной кампании Волгоградская область собрала 5 миллионов тонн зерна. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров 7 августа во время рабочей поездки в Калачевский район. Глава региона обсудил с сельхозпроизводителями ход уборочной кампании.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, Волгоградская область выполнила поставленную президентом России задачу по сбору зерна. При этом результат может быть еще больше, уборка продолжается.

На волгоградских полях также идет сбор горчицы, а также овощей, урожай которых уже составил 70 тысяч тонн. Общая площадь уборочных работ в 2023 году составила 3,3 миллиона га.