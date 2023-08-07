Волгоградская область вошла в топ-10 регионов с экстремальной жарой

Невыносимая жара продлится еще несколько дней Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Волгоградская область вошла в десятку регионов с самой высокой температурой. Экстремальная жара задержится в регионе. В ближайшие дни ниже 40-42 градусов столбик термометра не опустится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако так крупно «повезло» не только нашей области – по соседству с Волгоградом оказались Астраханская и Ростовская область, а также Ставропольский край. Там также температура не спадет ниже 40 градусов в ближайшие дни. А в соседней Калмыкии столбик термометра покажет 43 градуса.

Кроме того, по словам специалистов, в ближайшие дни ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Специалисты не рекомендуют в полуденные часы находиться под прямыми солнечными лучами.