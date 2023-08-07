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НовостиЗдоровье7 августа 2023 6:25

Число пострадавших растет с каждым днем: клещи продолжают атаковать волгоградцев

В Волгоградской области от клещей пострадали 2404 человека
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
С укусом клещей волгоградцам следует обращаться к медикам

С укусом клещей волгоградцам следует обращаться к медикам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально с каждым днем в Волгоградской области растет число пострадавших от укусов клещей. На прошлой неделе к врачам обратился 71 волгоградец. Всего в этом сезоне по состоянию на 7 августа клещи укусили 2404 человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора. В прошлом году пострадавших от клещей было почти в 2 раза меньше.

В Волгоградской области проводятся профилактические мероприятия. На сегодняшний день акарицидные обработки территорий охватили более 2000 га.

- Охват противоклещевых обработок голов крупного рогатого скота (КРС) составил 65,4%, мелкого рогатого скота (МРС) - 35,7% от численности поголовья, - отметили санитарные врачи.

Волгоградцам напоминают, что при присасывании клеща необходимо обратиться в поликлинику или травмпункт.