Число пострадавших растет с каждым днем: клещи продолжают атаковать волгоградцев

С укусом клещей волгоградцам следует обращаться к медикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально с каждым днем в Волгоградской области растет число пострадавших от укусов клещей. На прошлой неделе к врачам обратился 71 волгоградец. Всего в этом сезоне по состоянию на 7 августа клещи укусили 2404 человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора. В прошлом году пострадавших от клещей было почти в 2 раза меньше.

В Волгоградской области проводятся профилактические мероприятия. На сегодняшний день акарицидные обработки территорий охватили более 2000 га.

- Охват противоклещевых обработок голов крупного рогатого скота (КРС) составил 65,4%, мелкого рогатого скота (МРС) - 35,7% от численности поголовья, - отметили санитарные врачи.

Волгоградцам напоминают, что при присасывании клеща необходимо обратиться в поликлинику или травмпункт.