Трое волгоградцев погибли в лобовом ДТП с семьей из Ленобласти

Фото: прокуратура Волгоградской области

Утром 6 августа на трассе в Волгоградской области произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и «Лада Приора». В результате ДТП в Новониколаевском районе погибли 3 человека, еще троих пострадавших госпитализировали.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по предварительной информации, в 8.30 на 668 километре трассы Р-22 «Каспий» 35-летняя жительница Ленинградской области на Mitsubishi Outlander столкнулась с «Ладой Приора», которая выехала на встречную полосу под управлением 37-летнего волгоградца.

Фото: прокуратура Волгоградской области

- В результате ДТП погибли водитель «Лады Приора», а также пассажиры данного автомобиля – 62-летний мужчина и 48-летняя женщина, - отметили в прокуратуре.

Водитель иномарки, а также ее 41-летний супруг и 16-летняя дочь, находившиеся в салоне, были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь.

Прокуратура региона взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту смертельной аварии.