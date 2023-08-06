В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Европа Сити Молл» 6 августа

В Волгограде эвакуировали "Европу Сити Молл". Фото: архив "КП". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за угрозы минирования утром 6 августа в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Европа Сити Молл». На улицу экстренно эвакуировали всех покупателей и сотрудников комплекса. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на очевидцев.

К зданию, у которого недавно сменился владелец, были вызваны экстренные службы, которым предстоит обследовать ТРЦ.

Напомним, 2 августа в Волгограде эвакуировали аэропорт из-за поступившего сообщения о минировании. Информация оказалась ложной.