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НовостиОбщество6 августа 2023 9:04

В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Европа Сити Молл» 6 августа

Сотрудников и покупателей волгоградского торгового комплекса срочно вывели на улицу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде эвакуировали "Европу Сити Молл". Фото: архив "КП".

В Волгограде эвакуировали "Европу Сити Молл". Фото: архив "КП".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за угрозы минирования утром 6 августа в Волгограде эвакуировали ТРЦ «Европа Сити Молл». На улицу экстренно эвакуировали всех покупателей и сотрудников комплекса. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на очевидцев.

К зданию, у которого недавно сменился владелец, были вызваны экстренные службы, которым предстоит обследовать ТРЦ.

Напомним, 2 августа в Волгограде эвакуировали аэропорт из-за поступившего сообщения о минировании. Информация оказалась ложной.