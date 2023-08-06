МЧС предупредило о 42-градусной жаре в Волгоградской области

Волгоградцам в жару рекомендуют выходить на улицу ближе к вечеру Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Новая рабочая неделя в Волгоградской области начнется с аномального пекла. 7 и 8 августа в регионе ожидается сильная жара до +40...+42ºС. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Спасатели просят волгоградцев помнить о мерах безопасности.

- Постарайтесь в самое жаркое время с 12.00 до 16.00 не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу. Лучше спланировать свой день так, чтобы в это время находится в помещении, - обратились сотрудники МЧС к жителям Волгоградской области.

Работать на улице при температуре воздуха выше +35ºС можно только 15-20 минут, после чего необходимо обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. Суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в жару не должна превышать 1,5-2 часа без использования специальной защитной одежды и 4-5 часов в ней.

Во время зноя нужно проветривать помещения и использовать вентиляторы или кондиционеры. Спасатели рекомендуют больше пить воды, морсов, компотов, чая, а от газированных и сильно сладких напитков стоит отказаться, как и от алкоголя. При выходе на улицу стоит взять с собой бутылку воды. В жару нужно выходить из дома в головном уборе и солнцезащитных очках.

По прогнозу синоптиков, в течение следующей недели температура воздуха должна немного опуститься в Волгограде и области.