Под Волгоградом 74-летний пенсионер погиб под колесами машины

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 5 августа в Светлоярском районе 74-летний мужчина погиб в ДТП. Трагедия случилась в 20.20 на трассе «Большие Чапурники - Червленое». 61-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» сбил пенсионера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте перед близко ехавшим автомобилем.

У пешехода на одежде не было светоотражающих элементов. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.