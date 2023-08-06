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НовостиПроисшествия6 августа 2023 8:30

Под Волгоградом 74-летний пенсионер погиб под колесами машины

Пешеход в вечернее время переходил дорогу в неположенном месте
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 5 августа в Светлоярском районе 74-летний мужчина погиб в ДТП. Трагедия случилась в 20.20 на трассе «Большие Чапурники - Червленое». 61-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» сбил пенсионера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте перед близко ехавшим автомобилем.

У пешехода на одежде не было светоотражающих элементов. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.