В Волгоградской области военных спасают от жары

Медики осматривают военных из-за возможных тепловых ударов. Фото: ЮВО.

Волгоградская жара не щадит никого. Приходится от нее спасать и военных, которые при любой погоде должны быть одеты по форме и носить обмундирование. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне Прудбой принимаются специальные меры по предотвращению перегрева военнослужащих в жаркий период.

В местах проведения занятий были сделаны навесы и укрытия, регулярно подвозят холодную питьевую воду – не менее трех литров на человека. В палаточных лагерях развернули полевые душевые. Также солдатам рассказывают симптомы солнечного удара и перегрева и алгоритм действий, необходимый при оказании помощи.

- На каждом занятии присутствует сотрудник медицинской службы, проводящий осмотр личного состава на предмет выявления признаков теплового удара, - уточнили в ЮВО.