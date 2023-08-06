В 2023 году Волгоградскую область посетили более миллиона туристов

В Волгограде и области увеличился наплыв туристов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За 7 месяцев 2023 года Волгоградскую область посетили 1 004 100 туристов – это на 10% больше, чем за аналогичный период времени прошлого года. Наибольшее число путешественников зафиксировано в майские праздники – тогда в регион приехали около 190 тысяч гостей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития, Волгоградскую область посещают туристы и из заграницы, например, приезжали граждане Хорватии, Франции, Сирии, Армении, африканских государств. Среди жителей России Волгоградская область пользуется популярностью у москвичей, петербуржцев, краснодарцев, саратовцев, нижегородцев, ростовчан, липчан, башкиров.

- Традиционно гостей интересует патриотический и событийный туризм, - отметили в облкомэкономразвития.

В августе в регионе запланированы ряд мероприятий, которые заинтересуют путешественников. С 18 по 20 августа в природном парке «Щербаковский» Камышинского района состоится областной творческий фестиваль-конкурс бардовских, эстрадных и народных песен «Волжские просторы». В Урюпинске 19 и 20 августа пройдет IV фестиваль городской культуры ARTEMOFF с экскурсиями, мастер-классами, концертом.

26 и 27 августа в Камышине ждут на арбузный фестиваль «Зело отменный плод!». В этом году мероприятие приурочено к 355-летию основания города.