Танки Т-90А отработали вождение под водой в Волгоградской области

Фото: Южный военный округ

На полигоне Прудбой в Волгоградской области состоялись учения танкистов мотострелкового соединения ЮВО. Экипажи танков Т-90А отработали подводное вождение. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, танкисты преодолели водные преграды длиной около 100 метров, передвигаясь по дну водоема на глубине до 5 метров.

Механики-водители тренировались в управлении танка по дну водоема, ориентировались они по приборам, видимость была нулевой. Перед погружением все танкисты надели аварийно-спасательные средства, изолирующие аппараты ИП-5, которые необходимы в случае подъема экипажа из воды. Перед занятиями в водоеме, военные подготовились на затапливаемом макете танка.