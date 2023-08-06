Жителям Волгограда рассказали, когда уйдет 40-градусная жара

40-градусная жара задержится еще на несколько дней Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области сохраняется испепеляющее пекло. Следующая неделя также начнется с 40-градусной жары. Однако постепенно зной будет отступать.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в понедельник, 7 августа, в Волгограде будет переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +24...+26º, а днем обжигающие +36...+38º. В районах региона будет +39º.

Во вторник, 8 августа погода будет прежней. В областном центре температура воздуха составит +22...+24º ночью и +36...+38º днем, по области до +39º.

Лишь к середине недели жара потихоньку будет сдавать. По информации портала «Яндекс.Погода», в среду в Волгограде днем будет +34º, в четверг +30º и гроза.

Напомним, в Волгоградской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погодных условий.

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