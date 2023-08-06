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НовостиОбщество6 августа 2023 6:22

Волгоград начинает принимать троллейбусы из Вологды

Вологодский завод отправил первую партию троллейбусов на автономном ходу в Волгоград
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации Волгограда

Кадр с видео администрации Волгограда

В Волгоград направили первую партию новых троллейбусов на автономном ходу. Их произвели на заводе в Вологде. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда, все 56 единиц транспорта поступят в город до конца октября.

- Перед отправкой в Волгоград троллейбус успешно прошел обкатку на улицах Вологды, - отметили в городской администрации.

Новые троллейбусы будут задействованы на разных маршрутах, в том числе №15а, который будет продлен до Жилгородка. На приобретение троллейбусов на автономном ходу будет потрачено 1,7 миллиарда рублей.