Волгоград начинает принимать троллейбусы из Вологды

Кадр с видео администрации Волгограда

В Волгоград направили первую партию новых троллейбусов на автономном ходу. Их произвели на заводе в Вологде. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда, все 56 единиц транспорта поступят в город до конца октября.

- Перед отправкой в Волгоград троллейбус успешно прошел обкатку на улицах Вологды, - отметили в городской администрации.

Новые троллейбусы будут задействованы на разных маршрутах, в том числе №15а, который будет продлен до Жилгородка. На приобретение троллейбусов на автономном ходу будет потрачено 1,7 миллиарда рублей.