Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 16:12

В Волгоградской области простились с погибшим помощником гранатометчика

Мужчину мобилизовали прошлой осенью
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Юрий был мобилизован прошлой осенью ФОТО: администрация Фроловского района

Юрий был мобилизован прошлой осенью ФОТО: администрация Фроловского района

В городе Фролово Волгоградской области в последний путь проводили 31-летнего Юрия Аникеева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города.

Юрия Аникеева мобилизовали осенью прошлого года. В зоне проведения специальной военной операции он был стрелком - помощником гранатомётчика. За свою службу он награждён орденом Мужества посмертно.

Редакция «Комсомольской правды-Волгоград» приносит глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего.