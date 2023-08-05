В Волгоградской области простились с погибшим помощником гранатометчика

Юрий был мобилизован прошлой осенью ФОТО: администрация Фроловского района

В городе Фролово Волгоградской области в последний путь проводили 31-летнего Юрия Аникеева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации города.

Юрия Аникеева мобилизовали осенью прошлого года. В зоне проведения специальной военной операции он был стрелком - помощником гранатомётчика. За свою службу он награждён орденом Мужества посмертно.

Редакция «Комсомольской правды-Волгоград» приносит глубочайшие соболезнования близким и родным погибшего.