На юге Волгограда загорелась стихийная свалка Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сегодня, 5 августа, в Кировском районе Волгограда вспыхнул пожар. В частном секторе загорелся камыш и стихийная мусорная свалка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сообщения о пожаре поступили на пульт диспетчера в 12.38. Огнем оказалось объято 800 квадратных метров на улице Никитина. К счастью, на стоящие вблизи дома пламя не перекинулось и в пожаре никто не пострадал.

Спустя 2,5 часа пожарным удалось потушить возгорание. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.