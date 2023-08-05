82-летний волгоградец умер у входа в зоомагазин

Вероятнее всего, мужчина получил тепловой удар Фото: Кирилл ЧАЩИН

Сегодня, 5 августа, пожилой 82-летний мужчина скончался у входа в зоомагазин в Центральном районе Волгограда. При этом на теле не было обнаружено никаких повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия произошла на проспекте Ленина, возле зоомагазина рядом с диализным центром. Предположительно, мужчине стало плохо от жары – на его теле не было никаких повреждений. Точную причину смерти установят эксперты.

Напомним, что 5-6 августа в Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности и выходить из дома без головного убора и бутылки воды синоптики не советуют.