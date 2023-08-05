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НовостиОбщество5 августа 2023 12:36

В Волгоградской области объявили оранжевый уровень опасности

Из-за жары в регионе объявлена высокая пожароопасность
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Жара продлится несколько дней

Жара продлится несколько дней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области в связи с жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Также объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Синоптики сообщают о высокой пожарной опасности в лесах из-за крайне высоких температур – 5 класс горимости. Такая обстановка сохранится в Волгоградской области до 10 утра 8 августа. Особенно жарко будет в юго-восточных и центральных районах региона.

Напомним, что синоптики обещают невыносимую жару с 42 градусами только 5 и 6 августа.