В Волгоградской области в июле родились Эммы, Парижан и Тамика

В Волгоградской области в июле появились Эммы, Парижан и Тамика Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области родители стали реже называть детей экзотичными именами. Юлия и Федор можно встретить среди новорожденных чаще, чем Анри. Но и редкие имена встречаются достаточно часто. Об этом сайту «КП-Волгоград» рассказали в комитете юстиции Волгоградской области.

Самыми популярными именами среди мальчиков стали: Ярослав, Федор, Трофим, Тимур, Тимофей, Ян и Юрий. Постепенно становятся востребованными имена Эмиль и Эллаз.

Девочек в июле чаще всего называли Ярослава, Яна, Юлия, а также Эмма, Эмилия, Эльмина, Феврония, Юлианна и Ясия.

Среди редких имен у мальчиков - Анри, Антип, Аристарх, Аршако, Аюка, Милош, Велимир, Гавриил, Добрыня, Захарий, Монтэ, Парижан и Рабиль. У девочек - Арья, Асель, Афина, Аята, Дамелия, Дунё, Ева, Евангелина, Есения, Жасмин, Мишель, Мия и Тамика.