В Волгограде у Латошинки пешехода насмерть сбили Mercedes и Renault

Пешеход скончался на месте до приезда врачей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде у элитного поселка произошла авария, в результате которой погиб один человек. Произошло это рядом с элитным поселком Латошинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

4 августа около 22.15 водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, которого отбросило на движущийся во встречном направлении Renault Logan, за рулем которого сидел 45-летний водитель.

От полученных травм пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи.