Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 10:04

В Волгограде у Латошинки пешехода насмерть сбили Mercedes и Renault

Две машины сбили пешехода, который скончался на месте
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пешеход скончался на месте до приезда врачей

Пешеход скончался на месте до приезда врачей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде у элитного поселка произошла авария, в результате которой погиб один человек. Произошло это рядом с элитным поселком Латошинка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

4 августа около 22.15 водитель Mercedes-Benz сбил пешехода, которого отбросило на движущийся во встречном направлении Renault Logan, за рулем которого сидел 45-летний водитель.

От полученных травм пешеход скончался на месте, до приезда скорой помощи.