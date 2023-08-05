В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Евгением Фешкиным

Бойца похоронили на родной земле
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В городе Котельниково Волгоградской области простились с участником специальной военной операции Фешкиным Евгением. Боец ушел защищать Родину добровольно. Об этом сообщили в администрации муниципального района.
Во время выполнения боевого задания Евгений получил тяжелые ранения, от которых 4 июля скончался. Бойца похоронили на родной земле.
Редакция «Комсомольской правды-Волгоград» глубоко соболезнует близким и родственникам погибшего. Вечная память Герою!