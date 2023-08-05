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НовостиОбщество5 августа 2023 7:18

В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Евгением Фешкиным

Похоронили бойца в Котельниковском районе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бойца похоронили на родной земле

Бойца похоронили на родной земле

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В городе Котельниково Волгоградской области простились с участником специальной военной операции Фешкиным Евгением. Боец ушел защищать Родину добровольно. Об этом сообщили в администрации муниципального района.

Во время выполнения боевого задания Евгений получил тяжелые ранения, от которых 4 июля скончался. Бойца похоронили на родной земле.

Редакция «Комсомольской правды-Волгоград» глубоко соболезнует близким и родственникам погибшего. Вечная память Герою!