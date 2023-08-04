Волгоградцы с начала 2023-го проели и пропили 11 млрд рублей

Волгоградцы все чаще предпочитают питаться в местах общественного питания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцы оставили 11 миллиардов рублей в местах общественного питания с января по июнь 2023 года. Только за июнь жители Волгоградской области наели и напили на 1,9 миллиардов рублей. Об этом говорят данные Волгоградстата.

Около 54% прибыли приходится на долю субъектов малого предпринимательства, процент крупного и среднего бизнеса в обороте общественного питания составил 45%.

Однако сравнению с соседями по южному федеральному округу в обороте общественного питания волгоградцы существенно отстали. Лидерами стали жители Краснодарского края – 48,7 миллиардов рублей и Ростовская область – 42,1 миллиардов рублей.