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НовостиОбщество4 августа 2023 16:32

Волгоградцы с начала 2023-го проели и пропили 11 млрд рублей

Волгоградстат представил данные оборота общественного питания
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волгоградцы все чаще предпочитают питаться в местах общественного питания

Волгоградцы все чаще предпочитают питаться в местах общественного питания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцы оставили 11 миллиардов рублей в местах общественного питания с января по июнь 2023 года. Только за июнь жители Волгоградской области наели и напили на 1,9 миллиардов рублей. Об этом говорят данные Волгоградстата.

Около 54% прибыли приходится на долю субъектов малого предпринимательства, процент крупного и среднего бизнеса в обороте общественного питания составил 45%.

Однако сравнению с соседями по южному федеральному округу в обороте общественного питания волгоградцы существенно отстали. Лидерами стали жители Краснодарского края – 48,7 миллиардов рублей и Ростовская область – 42,1 миллиардов рублей.