Один район Волгограда останется без электричества 5 августа

В субботу жители южной части Волгограда останутся без света Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Некоторым волгоградцам субботу придется провести без электричества. Энергетики решили провести плановый ремонт в первый выходной день. Без света в течение восьми часов будут сидеть жители домов на девяти улицах одного района Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 5 августа временно электроснабжения не будет в Кировском районе.

С 9.00 до 17.00 обесточат дома на ул. Добролюбова, 90-104а, 113-131 ул. Терновой, 92-100, ул. Первоуральской, 7-19, 14-16, ул. Радищева, 13-25, 18-28, ул. Серафимовича, 10-26, 21-27, ул. Гастелло, 26-30, ул. Астраханской, 87-111, 96-118, в пер. Дубовском, 5-7, пер. Сухореченском, 7-15, 10-24.