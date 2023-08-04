МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре на выходных

В жару большинство жителей региона отправятся на пляж за прохладой Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

На Волгоградскую область надвигается невыносимая жара. На грядущих выходных, 5 и 6 августа, на территории региона ожидается +40 … +42 градуса, в связи с этим ГУ МЧС по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать риску свое здоровье.

Спасатели рекомендуют постараться не выходить на улицу в самый пик жары - с 12.00 до 16.00. Если же работы на улице не избежать, то работать можно только 15-20 минут, а после отдыхать не менее 10-ти Суммарная продолжительность работ в жаркий день не должна превышать 1,5 часов.

При выходе из дома следует надевать светлую одежду из натуральной ткани, солнцезащитные очки и головной убор. С собой необходимо захватить бутылочку воды. Также в течение дня нужно пить много жидкости в виде морсов, компотов, чая и воды. Отказаться нужно от алкоголя, сладких и газированных напитков.

В еде следует отдать предпочтение фруктам и овощам и сократить потребление копченых, жирных, жареных и скоропортящихся продуктов.