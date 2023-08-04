В Волгограде мужчине дали 11 лет тюрьмы за убийство тринадцатилетней давности

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 августа Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил Абдуева к 11 годам колонии строгого режима за убийство тринадцатилетней давности. Мужчина с особой жестокостью убил человека прямо на празднике. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, преступление произошло в 2009 году возле остановки «Старт», куда отдыхающие вышли выяснять отношения. Между осужденным и его жертвой случилась драка во время праздничного мероприятия.

- Абдуев из личных неприязненных отношений к нанёс неустановленным органом следствия ножом не менее двух ударов в область груди, не менее пяти ударов в область живота и не менее одного удара в область левого предплечья, после чего с места преступления скрылся, - уточнили в ведомстве.

Потерпевший умер в больнице №4 в те же сутки. В итоге Адбуеву вынесли приговор. Также он выплатит супруге убитого 700 тысяч рублей.