Волгоградская область потратит 184 млн рублей на беженцев из Донбасса

Волгоградские власти увеличили расходы на беженцев из Донбасса. Фото: Администрация Волгоградской области.

Администрация Волгоградской области корректировала сумму, которая в 2023 году будет выделена на беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Траты будут увеличены до 184 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на подписанное волгоградским губернатором постановление.

Ранее расходы на беженцев из Донбасса в 2023 году были установлены в размере 127,7 миллиона рублей. Постановлением администрации региона от 1 августа сумма была увеличена до 184 миллионов. Будут использованы деньги из резервного фонда региона, которые будут перечислены муниципалитетам. Средства направляются на оплату проживания и питания эвакуированных жителей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также постановлением от 1 августа было увеличен планируемый срок проживания беженцев в муниципалитетах Волгоградской области с 181 дня до 304 дней.