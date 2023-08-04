В Волгограде приобретают 31 квартиру для переселенцев из аварийных домов

Власти Волгограда покупают квартиры для людей, которые ранее жили в аварийных домах. Для переселенцев приобрели 31 жилье в многоквартирных домах, большинство из которых – трешки. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

Всего администрация Волгограда запланировала купить 26 трехкомнатных квартир площадью от 62,4 до 65 квадратных метров и 5 четырехкомнатных площадью от 96,7 квадрата. В это жилье въедут жильцы аварийных домов в 2024 году.

В квартирах уже должны быть установлены кухонные плиты и сантехника и выполнен чистовой ремонт. Наличие всех этих аспектов проверит муниципалитет.