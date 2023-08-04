В Волгограде разыскивают пропавшего 34-летнего Ивана Сайкина

ФОТО: ЛизаАлерт

В Волгограде на протяжении недели продолжают искать продавшего 34-летнего Ивана Сайкина. С 27 июля о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Особые приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения на мужчине были темно-серые брюки, черная футболка, черные кроссовки и синяя футболка.

Всех, кто видел Ивана Сайкина или кому известно о том, где он находится, просят сообщить информацию по телефонам: 89880183300, 88007005452, 112.