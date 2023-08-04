Под Волгоградом автомобилист утонул в оросительном канале

Происшествие случилось 3 августа Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне в Волгоградской области водитель «Нивы» утонул в оросительном канале. ЧП произошло около полудня 3 августа на трассе «Ленинск – Рассвет – Красный Октябрь» в Ленинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний мужчина сдавал задом на дамбе и съехал в оросительный канал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Внедорожник ушел под воду. К сожалению, водитель не смог выбраться и утонул.

Напомним, поздним вечером 3 августа в Суровикинском районе в страшной аварии погибли 4 человека.