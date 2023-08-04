Под Волгоградом простятся с погибшим в СВО Иваном Фроловым

Фото: администрация Клетского района.

Сегодня, 4 августа, в Клетском районе Волгоградской области проводят в последний путь молодого военнослужащего Ивана Фролова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райадминистрации, похороны пройдут в станице Клетской в 12.00 на улице Донской (дом 33).

- С прискорбием и болью мы сообщаем, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, героически погиб наш земляк. Вечная память, - выразили слова сочувствия в районной администрации.

Редакция «КП-Волгоград» выражает искренние слова соболезнования родным и близким павшего бойца.