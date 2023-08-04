В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 46-летним Алексеем Лепилиным

В последний путь мужчину проводили со всеми воинскими почестями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Накануне, 3 августа, в Кумылженском районе Волгоградской области похоронили еще одного бойца, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. В последний путь проводили 46-летнего жителя станицы Слащевской Алексея Лепилина. Об этом сообщает администрация Кумылженского района.

Алексей ушел в зону СВО еще в июне 2022 года добровольно. Свою родину он защищал будучи стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового подразделения. Был ранен и награжден медалью «За отвагу».

Алексея Лепилина не стало 25 июля 2023 года. Он был представлен к награждению орденом Мужества, посмертно.

Прощание с героем прошло на Слащевском кладбище под звуки оружейного салюта. Проститься с Алексеем пришли однополчане, родные, близкие, друзья и одноклассники, десятки односельчан, представители военного комиссариата, районной и сельской администраций.