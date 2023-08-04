Снижены ставки по ипотечным программам на индивидуальное жилищное строительство

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» снизил для клиентов, которые берут кредит на индивидуальное жилищное строительство, процентные ставки по ипотечным программам. Эти программы предполагают выдачу кредитных средств на приобретение земельного участка и строительство дома траншами.

Оформить кредит в банке «Центр-инвест» на цели ИЖС с господдержкой можно на условиях:

- «Ипотека для работников ИТ-сферы» — 3% годовых,

- «Ипотека для семей с детьми» — 5% годовых,

- «Ипотека на приобретение жилья на первичном рынке» — 6,5% годовых.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк является участником государственных программ по поддержке молодых семей, работников бюджетной и ИТ-сфер. По всем кредитным программам для населения в банке «Центр-инвест» отсутствуют обязательное страхование, скрытые комиссии и штрафные санкции за досрочное погашение кредитов.

Подробнее ознакомиться с условиями кредитования и подать заявку на кредит можно на сайте.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.