Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе молодого картофеля и капусты

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе овощей Фото: Олег УКЛАДОВ

4 августа Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о пользе сезонных овощей. Так, в молодом картофеле содержится много калия, витамин С, меньше вредных веществ в отличие от прошлогодних клубней. В свой рацион стоит включить также огурцы, редис, чеснок, горошек, кабачки, баклажаны, тыкву. Во всех этих продуктах высокое содержание полезных веществ.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, стоит помнить о сроках и способах хранения овощей. Их лучше хранить в холодильнике в специальном нижнем отсеке. Если овощи находятся в подвале, необходимо побеспокоиться о том, чтобы там не было слишком влажно. Иначе образуется плесень и грибок.

- Треснувшие плоды, которые еще не начали гнить, хранить долго нельзя, их нужно термически обработать как можно скорее. Если вы купили слишком много овощей и не успеваете съесть, можно их заморозить и использовать позже, - посоветовали в Роспотребнадзоре.