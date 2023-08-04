В Волгограде у ветеринарной клиники отсудили 786 тысяч за смерть рыси

Неквалифицированные действия ветеринаров не спасли кота породы "Каракал". Фото: Архив "КП". Фото: Николай Галкин

Житель Волгограда судился с ветеринарной клиникой из-за гибели экзотического питомца. Мужчина взял себе кота породы «Каракал», которого еще называют степной рысью, за 584 тысяч рублей. В марте волгоградец обратился в ветеринарную клинику ИП Колесникова П.В. из-за плохого самочувствия питомца, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В клинике обследовали кота, после чего оставили на стационарное лечение, на котором он был несколько дней. Владельцу питомца не сообщали информацию о диагнозе и лечении. Ветеринары уверяли, что делают все необходимое, но состояние степной рыси ухудшалось. Волгоградец забрал кота и перевел в другой ветеринарий центр, где его прооперировали, на спасти не смогли.

Мужчина после гибели питомца потребовал вернуть деньги по договору на лечение и возместить убытки. Предприниматель отказала, что стало поводом обратиться в суд. Были назначены экспертизы.

- По итогам проведенной экспертизы было установлено, что смерть животного наступила в результате сепсиса, явившегося следствием перитонита. По результатам экспертизы была установлена причинно-следственная связь между неквалифицированными действиями сотрудников ветеринарной клиники ИП Колесникова П.В. и смертью животного, - отметили в Роспотребнадзоре.

По решению суда ветеринарная клиника должна выплатить волгоградцу, потерявшего степную рысь, 786 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.