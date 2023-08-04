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НовостиПроисшествия4 августа 2023 6:17

В Волгограде из-за перевернувшейся фуры сбилось расписание автобусов

ДТП с большегрузом образовало огромную пробку в Красноармейском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде сбилось расписание автобусов. Фото: архив "КП".

В Волгограде сбилось расписание автобусов. Фото: архив "КП".

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рано утром 4 августа на юге Волгограда фура перевернулась на Сарептском путепроводе. Большегруз перегородил дорогу, спровоцировав огромную пробку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, из-за ДТП нарушился график автобусов, следующих в Красноармейский район.

- Движение по путепроводу для всех видов транспорта было заблокировано в течении часа с 7.00 до 8.00, - уточнили в мэрии.

Сейчас большегруз убрали с дороги, однако график общественного транспорта еще может быть сбитым. Автобусы пытаются вернуться к привычному интервалу движения.