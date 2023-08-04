В Волгограде из-за перевернувшейся фуры сбилось расписание автобусов

В Волгограде сбилось расписание автобусов. Фото: архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рано утром 4 августа на юге Волгограда фура перевернулась на Сарептском путепроводе. Большегруз перегородил дорогу, спровоцировав огромную пробку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, из-за ДТП нарушился график автобусов, следующих в Красноармейский район.

- Движение по путепроводу для всех видов транспорта было заблокировано в течении часа с 7.00 до 8.00, - уточнили в мэрии.

Сейчас большегруз убрали с дороги, однако график общественного транспорта еще может быть сбитым. Автобусы пытаются вернуться к привычному интервалу движения.