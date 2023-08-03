Жители осажденного Сталинграда будут получать ежемесячно 500 рублей

Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», будут удостоены ежемесячной дополнительной выплаты. Каждый месяц именно эта категория граждан будет получать 500 рублей. Такой указ сегодня, 3 августа, подписал Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, изменения связаны с принятием федерального закона от 28 апреля 2023 года и направлены на улучшение материального положения некоторых категорий граждан РФ. Финансирование расходов ляжет на правительство РФ.

Напомним, что в Волгоградской области знака «Житель осажденного Сталинграда» был удостоен 3997 человек. Гражданам этой категории положена ежемесячная денежная выплата в размере 443 рублей, а также компенсации 50% расходов за услуги ЖКХ.

Закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны был принят в этом году 28 апреля. В Волгоградской области статус «Житель осаждённого Сталинграда» закрепился только 26 мая 2022 года законодательством региона.