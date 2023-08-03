В Волгоградской области ожидается сорокоградусная жара Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В пятницу, 4 августа, в Волгоградской области будет очень жарко. По прогнозам синоптиков, жителей региона ожидает почти сорокоградусная жара. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ЦГМС, с сегодняшнего вечера в некоторых районах пройдут осадки. Дожди и грозы могут быть ночью, но опять же только в отдельных частях области.

Ночью в регионе в среднем будет +18...+23 тепла, а днем +32...+37 градусов. Ветер стихнет, порывы достигнут максимум 6-11 метров в секунду.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, температура воздуха поднимется выше 42 градусов, что считается сильной жарой. Во время отдыха на природе лучше не забывать о головном уборе, обильном питье, а также почаще бывать в тени, чтобы не получить тепловой удар.