В пяти районах Волгограда отключат электричество 4 августа

Свет в пятницу отключат в пяти районах Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу в Волгограде пройдут традиционные отключения электричества. Свет отрубят из-за плановых ремонта и профилактики электрооборудования. 4 августа коммунальные неудобства ожидаются в пяти районах Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе свет отключат с 8.00 до 12.00 по адресам: ул. Араратская, 13-65, 14-70, пер. 1-й Манежный, 6-12, 6а, 7-15, 8б, пер. 2-й Манежный, 1-9, 2, 4, пер. 3-й Манежный, 3-17, пер. 4-й Манежный, 1-9, 2-18, пер. Летный, 1-4, пер. 1-й Летный, пер. 2-й Летный, пер. 3-й Летный, пер. 4-й Летный, 22-44, 23-39, ул. Телефонная, 46-52, ул. Былинная, 27-37, пер. 3-й Былинный, 1-13, 2-12, ул. Городская, 15-21. В Дзержинском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 16.00 ожидают жителей ул. Скосырева, 1а, 1б.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 16.00 электроприборы не будут работать на ул. Козловской, 37, 38, ул. Профсоюзной, ул. Козловской, 15. В Кировском районе с 10.00 до 17.00 отключат электричество на ул. Ясеневой, 102-112, 109-137, ул. Розовой, 10-14, 38-50, 39-51, 65, ул. Рябиновой, 116-142, 125-125а, ул. Миндальной, 1-5, 2-2а, ул. Матюшенко, 2-18, 3-13, ул. Тополевой, 2-14, ул. Доватора, 32-44, 27-37, 41, ул. Коллонтай, 28-42, 31-45, ул. Шаблиевской, 142, ул. Астровой, 31-33, ул. Кипренского, 31-33, 38-46, ул. Южнобережной, 1-9, 2-14, 30-48, ул. Бамбуковой, 47-49, в пер. Южнобережном, 2-36, 3-17, с 9.00 до 17.00 – на ул. Терновой, 53-111, ул. Сивашской, 1-17, 2-18, ул. Радищева, 10-16, 11, в пер. Никитина, 1-7, пер. Добролюбова, 7-9, 8-12.

В Красноармейском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Мачтозаводскую, 2а, 2б, 2-14, ул. Глубинную, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14, ул. Лениногорскую, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16, ул. Перископскую, 35-45, 44-46.