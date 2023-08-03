В городе Волгоградской области назначили нового прокурора

Фото: прокуратура Волгоградской области

В одном из городов Волгоградской области сменился прокурор. Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность Камышинского городского прокурора был назначен Михаил Андреев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Михаил Андреев родился в 1984 году в Волгограде, является выпускником Саратовской государственной академии права по специальности юриспруденция с присвоением квалификации юрист. После вуза начал работу в прокуратуре Волгоградской области. Он работал в ведомстве во Фролово, Волжском, Волгограде. С мая 2019 года по август 2023 года занимал должность Фроловского межрайонного прокурора.