В Волгограде участникам специальной военной операции вручили награды

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 3 августа состоялось торжественное награждение участников специальной военной операции на Украине. Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Награды были вручены 11 военнослужащим согласно указу президента Российской Федерации.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», высокие награды вручали заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и временно исполняющий обязанности Военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин. Прапорщик Александр Бурдьян был награжден орденом Мужества, Юрий Вершинин - медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Военнослужащих Илью Забродина, Тагира Кадермеева, Евгения Кострюкова, Михаила Тимофеева, Ярослава Носко, Алексея Хуртакова наградили медалями «За отвагу». Младшему сержанту Андрею Носову, рядовому Дмитрию Семенову вручили медали Суворова, ефрейтору Никите Самойленко – медаль Жукова.