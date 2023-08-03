В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окна частного дома

Полиция Волгограда выясняет обстоятельства падения малыша из окна Фото: Александр ПАНОВ

Волгоградские полицейские выясняют обстоятельства падения 4-летнего ребенка из окна частного дома. Инцидент случился 2 августа в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мальчик находился в комнате один, взрослые в этот момент отвлеклись и оставили его без присмотра.

- Забравшись на подоконник, и облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна первого этажа частного дома, - уточнили в полиции региона.

В итоге ребенок получил травмы и попал в больницу. В связи с этим полиция организовала проверку. Родителям напоминают, что оставлять детей без присмотра нельзя. Необходимо заботиться о безопасности несовершеннолетних.