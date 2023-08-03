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НовостиОбщество3 августа 2023 12:44

В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окна частного дома

Полиция Волгограда выясняет обстоятельства падения малыша из окна
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция Волгограда выясняет обстоятельства падения малыша из окна

Полиция Волгограда выясняет обстоятельства падения малыша из окна

Фото: Александр ПАНОВ

Волгоградские полицейские выясняют обстоятельства падения 4-летнего ребенка из окна частного дома. Инцидент случился 2 августа в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мальчик находился в комнате один, взрослые в этот момент отвлеклись и оставили его без присмотра.

- Забравшись на подоконник, и облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна первого этажа частного дома, - уточнили в полиции региона.

В итоге ребенок получил травмы и попал в больницу. В связи с этим полиция организовала проверку. Родителям напоминают, что оставлять детей без присмотра нельзя. Необходимо заботиться о безопасности несовершеннолетних.