Среднемесячная зарплата в Волгоградской области увеличилась до 48 тыс. рублей

Волгограды в перспективе должны зарабатывать больше Фото: Даниил ОПАРИН

Средняя зарплата в Волгоградской области выросла почти до 50 тысяч рублей. Правда, пока только по мнению специалистов Росстата. Статистическое ведомство опубликовало данные о социально-экономическом России.

Согласно открытым данным, в мае жители Волгоградской области в среднем зарабатывали 48 909 рублей в месяц, в то время как средний заработок с января по апрель включительно составлял 46 093 рубля. Таким образом, за первые пять месяцев заработная плата поднялась на 18,6%.

Если сравнивать новые данные с прошлогодними цифрами, то сравнение будет не в пользу последних. За аналогичный период в 2022-м волгоградцы зарабатывали гораздо меньше в первом полугодии - в мае 2022 ежемесячный средний заработок составлял всего 41 263 рублей.